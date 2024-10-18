Все деньги на жильё для ветеранов забрали Ливны

Впрочем, речь идёт об относительно небольшой сумме.

В текущем году Министерство строительства России передало Орловской области на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны около 2,9 миллиона рублей. Все эти средства перечислены в бюджет города Ливны – «в соответствии с количеством граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

Такую информацию сообщили в Департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области. Очевидно, речь идёт лишь о нескольких ветеранах, которые всё ещё не решили квартирный вопрос.

Всего с 2008-го года, когда президент Владимир Путин подписал соответствующий указ, в нашем регионе таким образом улучшили жилищные условия 2185 ветеранов Великой Отечественной войны (и лиц, приравненных к ним). В общей сложности, на данные цели Орловская область получила около 2 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что на Орловщине усилили финансовую поддержку бойцов СВО.

ИА «Орелград»