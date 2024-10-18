Депутатам рассказали, какой будет зарплата через три года

Важные показатели спрогнозировало правительство региона.

Руководитель регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев представил на расширенном заседании комитета по экономике Орловского облсовета прогноз социально-экономического развития Орловской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В числе прочего он озвучил прогноз по заработной плате. По его словам, по расчетной оценке, в 2024 году номинальное значение среднемесячного дохода на душу населения в регионе сложится в размере 52 217 рублей, среднемесячной заработной платы – 53 110 рублей.

«Превышение темпов роста номинальных значений показателей уровня жизни относительно ожидаемого уровня среднегодовой инфляции приведет к росту реального содержания заработной платы и среднедушевых денежных доходов на 5,2 и 4 процента соответственно», – следует из доклада. По прогнозным расчетам, номинальная среднемесячная заработная плата в 2025 году составит 59 430 рублей, в 2026 году – 63 590 рублей, в 2027 году – 67 786 рублей. Реальная заработная плата в целом за 2025-2027 годы увеличится на 12,8 процента относительно уровня 2024 года.

Фонд заработной платы в 2027 году по отношению к 2023 году возрастет на 42,8 процента и составит 158,619 миллиарда рублей. С учетом применяемых мер, доля населения с денежными доходами ниже границы бедности снизится с 8,5 процента в 2023 году до 7,4 процента к 2027 году. Однако, как сообщила пресс-служба Орловского облсовета, столь оптимистичный прогноз несколько удивил депутатов.

«Можно говорить об увеличении заработной платы, но важно соизмерять этот показатель с ростом инфляции в стране. Давайте работать, опираясь не на цифры, а на реальную ситуацию», — заметил первый заместитель председателя Орловского облсовета Михаил Вдовин. В ответ Сергей Антонцев пояснил, что прогноз социально-экономического развития — «это живой документ и его цифры могут изменяться в соответствии с множеством внешних факторов на протяжении всего планового периода».

ИА «Орелград»