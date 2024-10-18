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Администрация Орла закажет проект детсада в Советском районе

18.10.2024 | 9:45 Новости, Строительство

Учреждение планируют разместить на улице Грановского.

Чертеж границ зон размещения объектов капстроительства

Финансирование предусмотрено на 2025 год, об этом на заседании профильного комитета горсовета 17 октября рассказал начальник управления строительства Никита Митряев. В рамках развития инфраструктуры дошкольного образования город предусмотрел 5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство детского сада (яслей) на улице Грановского.

Отметим, землю под учреждение оставили при разработке комплексного развития территории. В настоящий момент на месте двухэтажных домов возводят новое жилье. На месте будущего садика пустырь и остов здания.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

ИА “Орелград”


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