Администрация Орла закажет проект детсада в Советском районе

Учреждение планируют разместить на улице Грановского.

Финансирование предусмотрено на 2025 год, об этом на заседании профильного комитета горсовета 17 октября рассказал начальник управления строительства Никита Митряев. В рамках развития инфраструктуры дошкольного образования город предусмотрел 5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство детского сада (яслей) на улице Грановского.

Отметим, землю под учреждение оставили при разработке комплексного развития территории. В настоящий момент на месте двухэтажных домов возводят новое жилье. На месте будущего садика пустырь и остов здания.

ИА “Орелград”