Директор «Квадры» извинился перед орловцами за долгий ремонт

Компания ремонтирует теплосети на двух важных участках.

Один из них находится на Полесской, другой — в Трамвайном переулке. В первом случае компания заменяет ветхий участок теплосети. Во втором случае – проводит заключительный этап врезки магистрального трубопровода в действующую сеть.

В «Квадре» подтвердили, что работы на Полесской планируется завершить 19 или 20 октября. Ранее называлась дата 15 октября. Работы в Трамвайном переулке должны окончиться сегодня или завтра.

«Приношу извинения всем жителям города за задержку, но объекты очень важные и их внедрение позволит в будущем спокойно проводить не одну зиму. Есть ряд причин, почему мы вышли на позднее завершение, в том числе обнаруживающиеся многочисленные коммуникации. Но это не оправдывает… Восстановим теплоснабжение и параметры придут в норму», – высказался директор филиала АО «Квадра» – «Орловская генерация» Сергей Аношин.

Напомним, что из-за затянувшихся работ страдают не только получатели тепла, но также водители, пассажиры и прохожие — движение на данных улицах ограничено.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Администрации Орла.

ИА «Орелград»