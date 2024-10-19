Под Орлом детей оградят от «мероприятий сексуального характера»

Список запретных мест утвержден в Ливенском районе.

Депутаты Ливенского районного совета утвердили перечень мест, в которых не допускается нахождение детей по причине возможного причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. Напомним, ранее местные депутаты утвердили подобный список мест, куда детям нельзя ходить по ночам без сопровождения взрослых. В данном случае, под запрет попали объекты юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации специализированных товаров и иной продукции сексуального характера.

В списке имеются объекты, предназначенные для проведения зрелищных мероприятий сексуального характера, в том числе с использованием рекламы сексуального характера, для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе (винные и пивные бары, пивные рестораны, рюмочные, закусочные), предоставления доступа в интернет при отсутствии специального программного обеспечения, ограничивающего доступ детей к информации порнографического и сексуального характера, а также информации, пропагандирующей распространение, изготовление и методы употребления наркотических и психоактивных веществ, экстремистскую деятельность.

Детям запрещено посещать места проведения азартных игр: игорные и иные заведения и помещения, в которых проводятся азартные игры, лотереи, в том числе и с использованием интернет-технологий, тотализаторы и букмекерские конторы. Несовершеннолетним нельзя заходить в торговые объекты, предназначенные для реализации и употребления только табачной продукции, электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака, кальянов и вейпов, в том числе с применением бестабачных смесей, электронных сигарет.

Определены и иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей. В их число вошли: крыши жилых и нежилых строений, чердаки, подвалы, технические помещения, лифтовые и иные шахты, кроме жилых домов частного сектора, строящиеся и законсервированные объекты капитального строительства и прилегающие к ним территории, канализационные коллекторы, газопроводы, теплотрассы, насосные станции, водонапорные башни, трансформаторные подстанции, котельные, свалки, электрические подстанции, линии электропередачи, газораспределительные подстанции, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, за исключением пешеходных мостов.

Также под запретом оказались территории расположения мачт сотовой связи, места, специально отведенные для курения, нежилые дома, бесхозяйные, неэксплуатируемые здания, сооружения и территории разрушенных зданий. Кстати, депутаты утвердили и адресный список объектов, расположенных на территориях сельских поселений, куда доступ детям запрещен. В него вошли здания бывших школ, контор, сельхозпредприятий, спортзалов, магазинов и так далее.

ИА «Орелград»