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Скоростной интернет покорит новые сёла на Орловщине

18.10.2024 | 17:22 Новости, Общество

Определились промежуточные лидеры соответствующего голосования.

Фото: ИА «Орелград»

Орловцам предлагают выбрать малые населённые пункты для их подключения к высокоскоростному интернету. Голосование проводится онлайн – на портале «Госуслуги» – и оффлайн – «Почтой России» в адрес Минцифры.

Изъявить свою волю можно до 17 ноября (на Госуслугах). На данный момент в голосовании поучаствовали 1858 человек.

На данный момент симпатии распределились так:

  • деревня Себякино Урицкого района (213 голосов),
  • посёлок Цветочный Мценского района (135 голосов),
  • село Тим Должанского района (97 голосов),
  • село Кривчее Болховского района (75 голосов),
  • деревня Быстра Должанского района и село Сосновка Ливенского района (по 60 голосов).

В населённых пунктах, победивших по завершению голосования, построят базовые станции высокоскоростного мобильного интернета. Это произойдёт в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» национального проекта «Цифровая экономика».

ИА «Орелград»


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