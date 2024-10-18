Скоростной интернет покорит новые сёла на Орловщине

Определились промежуточные лидеры соответствующего голосования.

Орловцам предлагают выбрать малые населённые пункты для их подключения к высокоскоростному интернету. Голосование проводится онлайн – на портале «Госуслуги» – и оффлайн – «Почтой России» в адрес Минцифры.

Изъявить свою волю можно до 17 ноября (на Госуслугах). На данный момент в голосовании поучаствовали 1858 человек.

На данный момент симпатии распределились так:

деревня Себякино Урицкого района (213 голосов),

посёлок Цветочный Мценского района (135 голосов),

село Тим Должанского района (97 голосов),

село Кривчее Болховского района (75 голосов),

деревня Быстра Должанского района и село Сосновка Ливенского района (по 60 голосов).

В населённых пунктах, победивших по завершению голосования, построят базовые станции высокоскоростного мобильного интернета. Это произойдёт в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» национального проекта «Цифровая экономика».

ИА «Орелград»