На Орловщине снижается число случаев рака молочной железы

Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Такое снижение зафиксировали по итогам минувшего года (в сравнении с 2022-м) — причём впервые. «У 2/3 пациентов при этом диагноз удалось установить на ранних – первой или второй — стадиях», – отметили в департаменте.

Как раз сейчас, с 14 по 20 октября, в России проводится неделя профилактики рака молочной железы. Это глобальная инициатива, направленная на повышение осведомлённости о заболевании, его симптомах и лечении.

Ежегодно в России этим видом онкологии заболевает около 50 тысяч женщин. В наибольшей зоне риска находятся россиянки от 40 до 60 лет — в связи с гормональными изменениями, которые снижают защитные возможности организма.

Как отметили в депздраве, уменьшить количество таких случаев помогла, в том числе, оперативная диагностика. Так, маммография является обязательным этапом диспансеризации для всех женщин в возрасте от 40 лет.

ИА «Орелград»