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Даже депутаты ратуют за повышение зарплат орловским чиновникам

18.10.2024 | 12:25 Новости, Общество

Вопрос в очередной раз подняли на заседании комитета облсовета сегодня.

Фото: ИА «Орелград»

Заместитель руководителя департамента финансов Орловской области Дмитрий Штыков, докладывая о проекте бюджета региона на ближайшие годы, сообщил, что средств на увеличение зарплат не предусмотрено. Председатель комитета по градостроительной деятельности Виталий Рыбаков отметил, что грядет проблема.

«Некому будет работать – не будет конкретных людей, которые именно работают, – сказал депутат. – И будет Клычков со своими замами ходить на работу. А по коридорам будет тихо, некому будет даже что-то подписать и бумажки поднести. Это очень серьезный вопрос. Не обижайте людей, которые конкретно работают в исполнительной власти».

Напомним, вопросы поднимались и на комитетах в сентябре.

Ранее стало известно, что за нарушение трудовых прав наказали около 400 орловцев.

ИА «Орелград»


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