Даже депутаты ратуют за повышение зарплат орловским чиновникам

Вопрос в очередной раз подняли на заседании комитета облсовета сегодня.

Заместитель руководителя департамента финансов Орловской области Дмитрий Штыков, докладывая о проекте бюджета региона на ближайшие годы, сообщил, что средств на увеличение зарплат не предусмотрено. Председатель комитета по градостроительной деятельности Виталий Рыбаков отметил, что грядет проблема.

«Некому будет работать – не будет конкретных людей, которые именно работают, – сказал депутат. – И будет Клычков со своими замами ходить на работу. А по коридорам будет тихо, некому будет даже что-то подписать и бумажки поднести. Это очень серьезный вопрос. Не обижайте людей, которые конкретно работают в исполнительной власти».

Напомним, вопросы поднимались и на комитетах в сентябре.

Ранее стало известно, что за нарушение трудовых прав наказали около 400 орловцев.

ИА «Орелград»