Минпросвещения не согласовало перенос строительства школы в Орле

Объект на улице Родзевича-Белевича под вопросом.

Заместитель руководителя департамента финансов Орловской области Дмитрий Шахов сообщил на сегодняшнем заседании комитета облсовета, что регион софинансирование предусмотрел, однако с федеральной стороны средств пока не запланировано.

Представитель департамента образования дала пояснения по поводу переноса сроков. В феврале в Министерство просвещения было отправлено письмо от имени губернатора. Оно касалось сроков строительства школ на 2025 год.

25 сентября текущего года получено ответное послание от Министерства просвещения, где четко сказано только по одному объекту – это школа в Жилина. Сейчас идут технические процедуры между правительством Орловской области, региональным департаментом образования и министерством по заключению финансовых и нефинансовых соглашений по переносу срока строительства данного объекта.

По переносу срока строительства школы на улице Родзевича-Белевича информации пока не поступало. «Мы взаимодействуем с Министерством просвещения, но пока этот вопрос не решен», – пояснила чиновница.

ИА «Орелград»