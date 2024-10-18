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Орел не получил средства дотации от Правительства России

18.10.2024 | 15:25 Новости, Экономика

Обещанные 605 миллионов рублей ждут подтверждения.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Вопрос «хронических проблем» с бюджетом Орла подняли на заседании профильного комитета облсовета 18 октября. Заместитель руководителя департамента финансов Дмитрий Шахов сообщил, что задолженность всех муниципалитетов Орловской области на 1 октября 2024 года, в соответствии с данными бюджетной отчетности Министерства Финансов, составляет 1 миллиард 555 миллионов рублей.

«Из этой суммы больше 90 процентов или 1,41 млрд – это задолженность Орла, – уточнил Дмитрий Шахов. –  За последние четыре года город получил почти 4,5 млрд рублей дотаций. Эти деньги не имеют целевого назначения. Они могут быть направленные на собственные полномочия города».

В августе чиновниками проделана большая работа, пояснил Шахов, она позволила губернатору обратиться к главе правительства России и в Минфин. В итоге принято решение о выделении конкретно для города Орла дотации на сумму более 600 млн рублей.

«Сейчас город Орёл подберёт соответствующие документы, которые требует Министерство финансов, в соответствии с разбивкой кредиторской задолженности, которую видит  Минфин на основании отчётности. По сути дела, целевым образом указывает, куда эти денежные средства нужно направить. И, я надеюсь, в ближайшее время мы эти денежные средства получим. Это позволит сократить чуть более чем на треть размер кредиторской задолженности», – сообщил Дмитрий Шахов.

Эти деньги будет контролировать Федеральное казначейство, уточнил чиновник, отвечая на вопросы о направлениях трат.

Примечательно, что в бюджет Орла эти 605 млн 279,7 тыс. рублей уже внесены в начале сентября.

ИА “Орелград”


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