В Орле нашли водителя, скрывшегося с места ДТП

Нетрезвый юноша без водительских прав сбил пожилую женщину.

ДТП случилось на Паровозной улице накануне. 85-летняя женщина переходила проезжую часть по «зебре», но это не спасло её от наезда. Водитель скрылся с места, а пострадавшую госпитализировали.

Однако очевидцы запомнили марку и номер автомобиля. Благодаря этому сотрудники Госавтоинспекции сначала нашли саму машину, брошенную неподалёку, а потом установили имя и местонахождение нарушителя.

Оказалось, что это житель Орловского муниципального округа 2005-го года рождения. Выяснились другие отягчающие обстоятельства. Во-первых орловец не имел водительских прав, а во-вторых находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили результаты медицинского освидетельствования.

Пока что в отношении парня составили административный материал. Однако решается и вопрос о возбуждении уголовного дела (по статье 264 УК РФ, связанной с ПДД).

ИА «Орелград»