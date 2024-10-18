Орловцы ходят в суд с «травматами» и электрошокерами

Названо количество оружия, которое пытались пронести в орловские суды.

В Орловской области за 9 месяцев 2024 года при выполнении задач по охране и осуществлению пропускного режима в зданиях судов судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) пресечены попытки проноса 1518 запрещенных предметов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.

В ведомстве перечислили виды запрещенных предметов. Так, в суды пытались пронести одну единицу огнестрельного оружия, 34 боеприпаса, 224 единицы газового и травматического оружия, 74 электрошоковых устройства и 1185 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

«Обеспечение установленного порядка деятельности судов – одна из приоритетных задач Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, – подчеркивают в ведомстве. – Благодаря четкой работе судебных приставов по ОУПДС запрещенные предметы, которые могли быть использованы в качестве орудия нападения, в суд пронесены не были. Чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено».

Согласно приведенной статистике, ежедневно судебные приставы обеспечивают охраной здания Арбитражного суда Орловской области и Орловского областного суда, а также 29 зданий районных судов и 48 помещений судебных участков мировых судей. Тем временем жительница Сосковского района добровольно сдала силовикам газовый пистолет. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области.

Она обратилась в подразделение лицензионно-разрешительной работы по Шаблыкинскому и Сосковскому районам и рассказала, что газовый пистолет принадлежал ее отцу. После его смерти женщина прибиралась в квартире и случайно нашла указанное оружие. Она поступила правильно, сдав его силовикам. Это уберегло ее от возможной ответственности. Кроме того, после проведения необходимых проверок ей будет выплачено денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.

«В прошлом году в Росгвардию было передано 54 единицы незарегистрированного оружия, 155 патронов и один снаряд времен Великой Отечественной войны, – сообщили также в силовом ведомстве. – С начала текущего года жители Орловской области сдали более 50 ружей и пистолетов, общая сумма вознаграждения составила более 450 тысяч рублей».

ИА «Орелград»