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Проекты школ надеются получить в ноябре

18.10.2024 | 12:35 Новости, Образование, Строительство

Но это не точно, отметили орловские депутаты.

Закладка школы в Жилина. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Проекты школ на Родзевича-Белевича в Орле и в Жилина всё еще в экспертизе. Начальник проектного отдела КУ ОО «Орелгосзаказчик» Татьяна Крамзина на заседании профильного комитета облсовета 18 октября проинформировала, что устранены сотни замечаний.

«Срок окончания договоров с экспертизой и получения положительных заключений по данным объектам это 1 и 7 ноября».

В настоящее время подрядчиками на площадках выполнены подготовительные работы. Компании получили авансы в размере 560 миллионов рублей. Контракт по объекту в Орле заключен 3 апреля 2023 года, по школе Жилина – 31 марта 2023 года.

Председатель комитета по градостроительству Виталий Рыбаков отметил, что о выходе проектов из экспертизы уже говорили не один раз.

«Я рисков не вижу на данный момент», – прокомментировала Татьяна Крамзина.

Отметим, чуть ранее департамент финансов сообщил, что федеральных средств в бюджете 2025 года на строительство этих школ пока не предусмотрено. Соглашение с Минпросвещения по переносу сроков пока не достигнуто. Идет рабочая переписка.

ИА «Орелград»


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