В Орле потребовали пересчитать плату за отопление

Это касается жителей 907-го, 908-го и 909-го кварталов.

Такое требование к «Орёлгортеплоэнерго» выдвинул первый первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин. По его собственным словам, письма направлены в саму организацию, а также в областной департамент государственного регулирования цен и тарифов.

Обоснованием для перерасчёта является несоответствие «подаваемого теплоносителя установленным параметрам». При этом Вдовин требует пересчитать плату прямо с начала отопительного сезона.

Кроме того, народный избранник сигнализировал о ситуации в этих кварталах в прокуратуру. Ранее в надзорном ведомстве запустили специальную горячую линию для жалоб на проблемы с отоплением.

Напомним, в январе минувшего года жители 908-го и 909-го кварталов остались без тепла посередине зимы в связи с коммунальной аварией. Также многие из них постоянно жаловались на чрезмерно низкую температуру в квартирах.

Ситуацию должен был исправить ремонт двух котельных — на Кромской и на Авиационной. Однако его не смогли завершить вовремя. Пока что жителей этих микрорайонов подключили к другой котельной.

ИА «Орелград»