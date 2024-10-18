Теплоснабжение Орла проконтролируют

Ответственным за проведение государственного контроля в 2025 году будет тарифный департамент.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области разработал программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля в области регулирования цен в сфере теплоснабжения на 2025 год. Проект документа проходит процедуру общественного обсуждения.

Предметом регионального государственного контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении». Как и в 2024 году, департамент будет следить, в том числе, за определением достоверности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической обоснованности фактического расходования средств при работе в сфере теплоснабжения.

Как следует из программы, контрольно-надзорная деятельность осуществляется посредством проведения не только проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и систематического наблюдения за ними. Работающие в сфере теплоснабжения организации поделены по трем категориям риска причинения вреда: средний, умеренный и низкий риск. От категории зависит, как часто сотрудники департамента будут приходить с проверками.

Кстати, в 2024 году плановые и внеплановые проверки в указанной сфере в Орловской области не проводились. Связано это с ограничениями, введенными в марте 2022 года постановлением правительства страны. Поэтому департамент в 2024 году проводил наблюдения и профилактические мероприятия. По результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований по размещению информации, подлежащей раскрытию организациями коммунального комплекса, департаментом в этом году выдано 60 предостережений. Теплоснабжающие организации нарушали сроки и порядок представления информации.

«Типичными нарушениями, совершаемыми организациями, осуществляющими регулируемую деятельность на территории Орловской области, явилось нарушение законодательства в части соблюдения Стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, – говорится в программе. – В рамках профилактической работы в адрес организаций направлялись информационные письма с разъяснением требований законодательства в области регулируемых государством тарифов. Соответствующая информация и напоминания о необходимости раскрытия информации и предоставления сведений размещались в социальных сетях».

Также департаментом было проведено два обязательных профилактических визита в ООО «Орловские тепловые магистрали» и МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», поскольку они впервые приступили к регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения. Количество выявленных при этом нарушений в департаменте назвали значительным.

«Проведенный по результатам контроля анализ причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, выявил, что они допущены вследствие недобросовестного отношения лиц, ответственных за совершенные правонарушения, к своим должностным обязанностям, а также из-за нехватки квалифицированных кадров в организации и частой смены ответственных лиц, в связи с увольнением работников», – следует из информации департамента.

ИА «Орелград»