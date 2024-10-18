В Орле «Партия пенсионеров» требует Дом и лекарства

Инициативы прозвучали на отчётно-выборном собрании ветеранской организации Советского района.

Председатель правления регионального отделения «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области Иван Устинов поддержал идею открытия Дома пенсионеров. Политик считает, что подходящее здание для создания такого центра есть, и ветеранам следует обратиться к руководству Орловской области с соответствующей просьбой.

Также Иван Устинов обратил внимание на обеспечение пожилых жителей области льготными лекарствами. По его словам, партия подготовила разъяснения о том, как получить бесплатные или льготные лекарства, а также о возможности получения денежной компенсации вместо медикаментов. Орловцы часто жалуются на бюрократические сложности при прохождении врачебных комиссий и перебои с лекарственным обеспечением, что вынуждает лечиться за свои средства. Кроме того, выписываются препараты только определенной ценовой категории, а это не всегда в интересах пациента.

В реготделении “Партии пенсионеров” убеждены, что лекарства должны быть доступны всем. Предлагается полный переход на бесплатное обеспечение по рецепту врача для людей старшего возраста, детей и инвалидов. Граждане не должны выбирать между тратами на здоровье и питание, заключил Иван Устинов.

ИА “Орелград”