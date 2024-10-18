Дорогу к орловскому аэропорту в 2025 году не планируют

Данное строительство пока не предусмотрено.

О планируемых бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства Орла на 2025 год поговорили на заседании профильного комитета горсовета 17 октября. Начальник управления строительства администрации Орла Никита Митряев рассказал о предусмотренном финансировании и объектах. 1,6 млрд рублей направят на завершение реконструкции Колхозного моста, улицу Витольда Почернина, водовод к кампусу, канализационный коллектор по правому берегу Оки, капремонт школ и разработку ПСД на обновление учреждений.

«Дорога на аэропорт – улица Авиационная от Спивака. Экспертиза есть, ПСД есть. Пока нет финансирования, не имеем права включить ее в программу», – сказал Никита Митряев.

Отметим, в ГИС «Закупки» указано, что дата окончания реконструкции аэропорта в Орле – 8 октября 2024 года. Фактически подрядчику оплачено 1,17 млрд рублей. Контракт на работы заключен в ноябре 2022 года.

ИА “Орелград”