Обслуживание новой орловской дороги оценили в три раза дороже старой

Снова в объективе «МонолитСтрой».

Очередные факты не очень рачительного подхода к деньгам озвучила Контрольно-счетная палата на заседании профильного комитета облсовета 18 октября. Аудиторы проверили целевое использование средств, а также эффективность трат при капремонте автодороги «Нарышкино – Сосково» – Ясная Поляна – Ледно. Цена контракта – 95 613 018,76 рубля (из этой суммы предусмотрены 11 млн рублей на последующее содержание). Работы стартовали в мае 2023 года. Недостатки капремонта подрядная организация устранила в ходе контрольного мероприятия. Щебень даже оказался лучше, чем необходимо для дороги такой интенсивности, отметил заместитель председателя КСП Орловской области Михаил Верижников.

Контракт анонсировался как контракт жизненного цикла. Подрядчик собирался не только строить, но и содержать в течение трех лет. Однако в ходе эксплуатации дороги ни администрация Урицкого района, ни поселковая не имели данных о диспетчерской службе, которая обязательно должна быть создана. Также техника, которая привлекалась для работ, не была оснащена приборами ГЛОНАСС.

«Данный контракт на обслуживание заключен в соответствии с нормативами. Хотя это новая дорога, где порядка десяти позиций, которые идут на содержание дорог, носят гарантийный характер, – сообщил Михаил Верижников. – Мы в адрес заказчика дали свои предложения о том, чтобы при оплате ни в коей мере задвоения не производилось. В то же время по факту данная эксплуатация дороги составила порядка 80 рублей за квадратный километр. В то же время «Орелгосзаказчик» заключает договор на обслуживание по Урицкому району с нашей «Дорожной службой». Она обслуживает более 100 километров дорог (большая часть 3 и 4 степени интенсивности движения). У них средняя стоимость квадратного километра – в районе 30 рублей. Мы дали рекомендации пересмотреть условия договора и подойти к этому делу рачительно», – сообщил Михаил Верижников.

Еще примечательнее этот контракт «жизненного цикла» выглядит в связи с его расторжением по инициативе «Орелгосзаказчика». Сначала подрядчику направлялись претензии о нескошенной траве, ржавеющих ограждениях и перевернутых знаках. «МонолитСтрой» их проигнорировал. В сентябре подписано решение об одностороннем отказе от услуг. Оно опубликовано в ГИС «Закупки».

О работе «МонолитСтроя» на других объектах и ее результатах, можно почитать по ссылке.

ИА “Орелград”