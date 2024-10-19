Адвокатам и нотариусам заплатят за оказание бесплатной юрпомощи

Необходимые поправки в региональное законодательство внесли областные власти.

Правительство Орловской области внесло изменения в целый ряд региональных нормативных правовых актов. Поправки связаны с вступлением в силу новой редакции Закона «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью в Орловской области». Напомним, очередные поправки в него депутаты Орловского облсовета внесли на прошедшей сессии. Ряд других поправок был внесен ранее, в целом рамки оказания бесплатной юридической помощи расширяются.

Аналитический обзор внесенных поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Они отмечают, что правительство региона скорректировало порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы. В частности, скорректирован механизм компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи путем предоставления субсидии из областного бюджета.

«Проведение отбора получателей субсидии обеспечивается посредством государственной специализированной информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр», – отмечают аналитики. – Отбор проводится способом запроса предложений, направленных участниками для участия в отборе, исходя из их соответствия категориям и критериям и очередности поступления предложений на участие в отборе».

Согласно поправкам, субсидия распределяется между победителями отбора в пределах имеющегося объема бюджетных средств на основании сумм, указанных в заявкам, при их соответствии суммам, указанным в счетах на оплату. Также правительство утвердило «Порядок предоставления из областного бюджета субсидии Нотариальной палате Орловской области в целях предоставления компенсации нотариусам оплаты нотариальных действий, совершенных ими бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи».

Право на компенсацию расходов нотариусам ранее также было закреплено областным законом. Еще одним новшеством стало то, что отныне участником государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Орловской области является также региональный уполномоченный по правам человека. Кроме того, к числу участников негосударственной системы бесплатной юридической помощи отнесены юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро) и негосударственные центры бесплатной юридической помощи.

ИА «Орелград»