Десятки многодетных семей получат землю под Орлом

Такие планы озвучила администрация Орловского муниципального округа.

На территории Орловского муниципального округа сформированы земельные участки, предназначенные для выделения их многодетным семьям. В 2024-2025 годах такие участки должны получить 60 многодетных семей. Информация об этом включена в важный документ – топливно-энергетический баланс, который утвердила окружная администрация.

ТЭБ утверждается ежегодно с учетом прогнозируемых показателей. Например, выделение участков многодетным семьям означает, что увеличится потребление энергии – за счет строительства новых домов и появления в них новых жителей.

Из документа ТЭБ следует, что в ближайшей перспективе на территории Орловского муниципального округа будет построено 369 индивидуальных жилых домов. Все они будут газифицированы. Следовательно, объемы потребления газа местным населением увеличатся. «Строительство в ближайшей перспективе индивидуальных жилых домов на участках индивидуальной жилой застройки и их подключение к сетям электроснабжения повлечет за собой увеличение объема потребляемой населением электроэнергии», – следует из документа.

Также власти подвели итоги предыдущего года. Согласно проведенному анализу, конечное потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в 2023 году составило 253,6 тысячи тонн условного топлива (т.у.т.). При этом значительную долю потребления ТЭР составляет газопотребление. Основной объем потребления ТЭР приходится на предприятия Орловского муниципального округа, их доля составляет 61 процент в общем потреблении топливно-энергетических ресурсов. Соответственно, доля населения в общем потреблении составляет 39 процентов.

ИА «Орелград»