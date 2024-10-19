Орловским муниципалитетам увеличат дотации

Однако объемы иных межбюджетных трансфертов заметно сократят.

В региональном парламенте продолжается работа по формированию бюджета. Как сообщила пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, заместитель руководителя департамента финансов Дмитрий Шахов выступил на заседании комитета по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. Участники обсудили процессы образования, распределения и использования централизованного денежного фонда Орловской области для социально-экономического развития региона и финансовой поддержки его административно-территориальных единиц.

В своем выступлении Дмитрий Шахов отметил, что проект бюджета Орловской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов пока рассматривается в первом чтении и носит усеченный характер. По его словам, уже ко второму чтению «появится более конкретная информация ввиду понимания объема безвозмездных поступлений из федерального центра».

«Выслушав доклад, председатель комитета Иван Грачев обратил внимание на необходимость сокращения муниципального долга и увеличения объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Орловской области», – сообщает пресс-служба регионального парламента.

Согласно текущему проекту бюджета, трансферты будут предоставляться в виде: дотаций – в сумме 2,533 миллиарда рублей, с приростом к 2024 году на 714,5 миллиона рублей, или в 1,4 раза; субсидий – 6,661 миллиарда рублей, с приростом к 2024 году на 2,162 миллиарда рублей, или в 1,5 раза; субвенций – 10,308 миллиарда рублей, с приростом к 2024 году на 842,3 миллиона рублей, или на 8,9 процента; иных межбюджетных трансфертов – 435,2 миллиона рублей, с сокращением к 2024 году на 947,6 миллиона рублей.

ИА «Орелград»