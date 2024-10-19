Болховчане получили ярмарки от нового главы

Наталья Толпыгина утвердила список ярмарок на 2025 год.

Временно исполняющая обязанности главы города Болхова Наталья Толпыгина утвердила порядок организации деятельности ярмарок на территории муниципального образования на 2025 год. Решение принято в соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и постановлением правительства региона «Об утверждении порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской области». Постановление уже вступило в силу, контроль за его исполнением Наталья Толпыгина оставила за собой.

Всего в Болхове в 2025 году будут работать шесть ярмарок, причем у всех них будет один и тот же организатор и администратор, а именно ПО «Болхов – кооперативные продукты». Стоит отметить и то, что площадка для проведения всех шести ярмарок тоже выбрана одна – на улице Советской, 1. Так, универсальная ярмарка выходного дня будет работать в течение всего 2025 года по субботам и воскресеньям. В апреле-мае и сентябре-ноябре будет работать сезонная ярмарка «Мой сад», на которой разрешено торговать продукцией растениеводства.

В сентябре-октябре на той же площадке будет организована ярмарка «Урожай – 2025». Также там будут работать универсальная ярмарка «Сезонная» со смешанной торговлей и продуктовая ярмарка «Фермерская». А в декабре 2025 года власти разрешили работу ярмарки «Предновогодней», также со смешанной торговлей. Добавим, что другим своим постановлением Наталья Толпыгина утвердила схему размещения нестационарных торговых объектов на 2025 год. Это решение принято «в целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории города Болхова, создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения». Впрочем, в схему включено всего четыре торговых павильона.

Напомним, что Наталья Толпыгина была назначена временно исполняющей обязанности главы города Болхова с 7 октября 2024 года по решению Болховского городского совета народных депутатов. На период исполнения обязанностей депутаты наделили ее правом подписания всех финансовых документов, а также правом использования электронной цифровой подписи. Исполнять обязанности она будет в «период временного отсутствия главы города Болхова Владимира Авилова» – именно такую формулировку выбрали болховские депутаты.

Напомним, что Авилов минувшим летом стал фигурантом громкого дела о крупном хищении бюджетных средств. Видео с его задержанием облетело все новостные ленты. Владимира Авилова подозревают в превышении должностных полномочий при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Дело на него заведено по части 3 статьи 286 УК РФ, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, администрация Болхова в 2023 году заключила контракт по благоустройству территории парка «Болховкин луг» и прилегающей территории с подрядчиком – компанией «СБК-Групп». Следствие заподозрило, что подрядчик некоторые работы выполнил с нарушением требований нормативных документов и строительных норм. Несмотря на это, работы были приняты заказчиком и оплачены в полном объеме. Ущерб муниципальному бюджету правоохранители оценили в 66 миллионов рублей.

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ИА «Орелград»