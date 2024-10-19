В Орле сотрудники ДПС подозреваются в ограблении водителя

По некоторым данным, пострадавший – участник СВО.

Речь идёт об особо крупном размере – сумма похищенного составляет 2 миллиона 660 тысяч рублей.

Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России, преступление произошло 17 октября в Северном районе. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял местный житель, находившийся в нетрезвом состоянии. “Из салона… они похитили принадлежащие потерпевшему денежные средства”, – пояснили в СКР.

Дело возбуждено по статье “грабёж в особо крупном размере” (161 УК РФ, часть 3, пункт “б”). Подозреваемые задержаны. Следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу.

Ситуацию прокомментировали и в Управлении МВД по Орловской области. Там рассказали, что соответствующее сообщение поступило в отделение полиции по Северному району в тот же день. Его направила экс-супруга потерпевшего. Мужчина рассказал, что инспекторы ДПС похитили деньги, лежавшие на переднем пассажирском сидении автомобиля.

В свою очередь, сами сотрудники Госавтоиспекции пояснили, что пытались остановить автомобиль “Мазда-3”, ехавший с погашенными фарами. Это произошло на улице Бурова у остановки общественного транспорта “Звёздный”. По словам дорожных инспекторов, водитель не выполнил законные требования, попытался скрыться, а затем бросил автомобиль и сбежал.

“В настоящее время оперативниками собственной безопасности регионального УМВД России проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка полноте мер, принятых правоохранителями при задержании правонарушителя и обеспечении сохранности автомобиля и находящегося в нем имущества”, – пояснили в полиции.

“Орёлтаймс” дополнительно сообщает, что потерпевший по этому делу является участником специальной военной операции.

ИА «”Орелград”