Объекты гражданской обороны приведут в порядок под Мценском

Власти Мценского района утвердили целевую программу.

Программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защиты населения и территории муниципального образования «Мценский район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена администрацией Мценского района. Ее действие рассчитано на 2025-2027 годы. Объем финансирования мероприятий, запланированных программой, составит 720 тысяч рублей.

Все деньги будут выделены из местного бюджета. В 2025 году финансирование составит 260 тысяч рублей, в 2026 и 2027 года – по 230 тысяч рублей. При корректировке бюджета объем финансирования программы может измениться. Как следует из паспорта документа, программа рассчитана на поэтапное решение назревших проблем. Она содержит комплекс мероприятий, при реализации которых будут созданы безопасные условия жизнедеятельности людей. В частности, запланировано приведение объектов гражданской обороны в готовность.

«В условиях сохранения угроз военных конфликтов, чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера одной из важнейших задач при обеспечении безопасности населения Мценского района становится повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от этих угроз, – считают авторы программы. – В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одними из важнейших вызовов стабильному экономическому росту».

Источниками событий чрезвычайного характера, отмечают местные власти, являются опасные природные явления, риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы. Анализ исходного состояния проблем позволил сделать вывод о необходимости улучшения состояния гражданской обороны, готовности Мценского районного звена ОТП РСЧС. Также для оперативного реагирования на угрозы необходимо создание на районном уровне фактических резервов материальных ресурсов.

Часть средств будет выделена на приведение в готовность защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО), в том числе помещений подземного пространства, укрытий и заглубленных помещений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при угрозе военного нападения. Для этого ЗС ГО должны быть оборудованы специальными средствами связи и предметами первой необходимости для пребывания там населения в течение трех, но не более суток. Мценские власти обещают руководствоваться нормативами постановления правительства РФ «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

ИА «Орелград»