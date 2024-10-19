В Ливнах создали совет по защите традиционных ценностей

Новый орган также будет стоять на страже культуры и исторической памяти.

Администрация города Ливны постановила создать Совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Решение принято в целях реализации указа президента Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Возглавил совет Юрий Преображенский, заместитель главы администрации города Ливны по социальным вопросам. Помимо чиновников с состав нового коллегиального органа включены депутаты Ливенского горсовета, представители Ливенского городского Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил и правоохранительных органов, поискового отряда «Подвиг», Ливенской епархии РПЦ, Общественной палаты города Ливны и так далее.

Совет является совещательным органом. Создан он в целях выработки предложений по актуальным вопросам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, укрепления духовного единства народов, проживающих на территории города Ливны. Кроме того, совет станет координатором для местных общественных объединений и некоммерческих организаций, призванным наладить их взаимодействие с органами власти.

Совет вправе принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов и документов стратегического планирования, направленных не только на сохранение и укрепление традиционных ценностей, но и на обеспечение их передачи от поколения к поколению. Он будет проводить анализ «тенденций межнационального и межконфессионального согласия на основе объединяющей роли традиционных ценностей на территории города Ливны».

Члены совета будут взаимодействовать с общественными объединениями, духовенством и иными некоммерческими организациями по вопросам укрепления гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности и российской самобытности. В состав совета включен и представитель СМИ, поскольку в Ливнах планируют проводить соответствующую информационную политику. Для решения своих задач совет вправе запрашивать и получать от общественных объединений и организаций необходимую ему информацию, приглашать обющественников и экспертов на свои заседания.

ИА «Орелград»