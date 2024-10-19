Жителей Мценского района обучат на случай войны

Обучение также пройдут специалисты ГО и ЧС.

Власти Мценского района постановили провести обучение руководящего состава и населения в области ГО и ЧС. В частности, запланирована подготовка руководящего состава в специализированном учебном заведении БУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Орловской области». Данная подготовка будет обязательна для новых руководителей в год их назначения на должность. Периодичность дальнейшего обучения составляет 5 лет.

Кроме того, предусмотрено обучение местного населения. Делать это власти района собираются через средства массовой информации, а также путем изготовлением и распространением памяток, в ходе учений и тренировок по ГОЧС. Жителей обучат способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Такое обучение будет проводиться ежегодно.

Еще одним важным пунктом является создание и содержание запасов материально-технических, медицинских и иных средств, в том числе для экстренного обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения в чрезвычайной ситуации мирного и военного времени. Норма предполагает создание запасов медикаментов, продовольствия, одежды, постельных принадлежностей и предметов личной гигиены. Для экстренной организации работ по локализации и устранению чрезвычайных ситуаций создаются запасы строительных материалов, ГСМ, средств пожаротушения и резервных источников электропитания.

Как уже рассказывал «Орелград», власти Мценского района утвердили целевую программу на 2025-2027 годы. Помимо вышеперечисленных мер, она предусматривает приведение в готовность защитных сооружений гражданской обороны, в том числе помещений подземного пространства, укрытий и заглубленных помещений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при угрозе военного нападения.

ИА «Орелград»