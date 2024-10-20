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Орловщину снова усиленно атакуют вражеские БПЛА

20.10.2024 | 0:43 Важное, Новости, СВО

За последние несколько часов уничтожены 11 дронов.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

Около часа назад он написал об уничтожении семи дронов. “Пострадавших и повреждений нет, работают оперативные службы”, – отметил орловский глава.

Теперь Клычков сообщил ещё о четырёх сбитых БПЛА врага.

“В очередной раз благодарю наших защитников”, – заключил он.

Напомним, на этой неделе примерно в течении суток, 16 и 17 октября, над Орловщиной, по словам Клычкова, сбили 19 дронов.

ИА “Орелград”


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