Археологи изучили Бельдяжки

Археологическая разведка прошла в преддверии начала крупного строительства.

Близ населенного пункта Бельдяжки Кромского района Орловской области появится крупный сельскохозяйственный комплекс по производству и хранению картофеля. Проект состоит из двух основных этапов. Первый предполагает запуск в эксплуатацию селекционно-семеноводческого центра по производству различных видов семян картофеля, мощностью 15 000 тонн семян в год. Второй этап предполагает возведение хранилища для хранения и подработки картофеля мощностью 66 000 тонн.

Застройщик пригласил археологов для превентивного обследования участков земли, отведенных под реализацию проекта. В сентябре 2024 года Бельдяжки посетили сотрудники ООО «Белгородская археологическая экспертиза». Они провели разведочные работы, на основании Открытого листа, Минкультуры России. Заказчиком работ выступило ООО «БрянскАгрострой». В ходе археологической разведки был обследован участок площадью 16,85 га, проведено его визуальное обследование и заложено 17 шурфов.

Перед полевым этапом работ изучались старые картографические материалы, список памятников археологии, приведенный в издании «Археологическая карта России: Орловская область», список памятников археологии Орловской области, размещенный на сайте регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия в открытом доступе, научные публикации с результатами археологических работ на территории района исследований, а также материалы космосъемки.

Объектов археологического наследия разведчики в Бельдяжках не нашли, что впоследствии дало основание экспертам выдать положительное заключение на строительство комплекса. Ближайшими к обследованному участку археологическими памятниками являются Городище Кромы (XVI-XVII вв.) и Селище Кромы (IX-XII, XII-XIV вв.), расположенные в 7,1 километрах от него к северо-востоку.

В геоморфологическом отношении территория обследования занимает левый высокий берег реки Тишинка, правого притока реки Крома. Обследуемый участок расположен у северной окраины села Бельдяжки. Кстати, село Бельдяжки получило известность после выхода фильма «О чем говорят мужчины». Главные герои – четверо друзей, совершающие путешествие на автомобиле, сбились с дороги и вынуждены заночевать в населенном пункте под названием Бельдяжки. Один из них произнес фразу, ставшую крылатой: «Я женат, мне нельзя в Бельдяжки».

ИА «Орелград»