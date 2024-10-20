В Орле объяснили, как защитить жильё от взыскания

С разъяснениями выступило Управление Росреестра по Орловской области.

В России изменились правила обращения взыскания на единственное жилье должника, находящееся в ипотеке. Об этом жителей Орловской области проинформировало региональное Управление Росреестра. В ведомстве пояснили, что новый порядок был введен с 8 сентября 2024 года в соответствии с Федеральным законом 298-ФЗ. Он и ввел механизм защиты от обращения взыскания на единственное ипотечное жилье, пригодное для постоянного проживания гражданина-должника и его семьи.

В частности, закон наделил должников новым правом: отныне они могут договариваться с залоговым кредитором, например, заключить с ним мировое соглашение или реструктурировать задолженность. Процедура заключения мирового соглашения является стандартной, то есть его утверждает арбитражный суд. В случае нарушения условий мирового соглашения тот же суд выдает исполнительный лист, и по-новому заключить такое соглашение у сторон уже не получится. Удобство этого способа заключается в том, что согласия иных кредиторов, за исключением кредитора, требования которого обеспечены ипотекой жилого помещения, не требуется.

«Также с согласия должника погашение обязательств по выплате ипотеки возможно с привлечением третьих лиц, – разъясняют в Управлении Росреестра по Орловской области. – Погашение можно произвести на любой стадии рассмотрения дела, но не ранее 2-х месяцев с даты сообщения о признании обоснованным заявления о банкротстве. В этом случае денежные средства считаются предоставленными гражданину-должнику на условиях договора беспроцентного займа, который должник обязан вернуть по требованию третьего лица, но не ранее чем через 3 года с даты завершения процедуры банкротства или прекращения производства по делу».

В ведомстве обращают внимание и на такой важный аспект: после утверждения арбитражным судом отдельного мирового соглашения требования кредитора исключаются из соответствующего реестра и не подлежат удовлетворению, если должник признан банкротом. Речь идет о так называемом имущественном иммунитете, который раньше не распространялся на заложенное по ипотеке жилье. Еще одним новшеством стало то, что погашать ипотеку теперь разрешено за счет средств, на которые не может быть обращено взыскание. В качестве примера в Росреестре назвали материнский капитал.

«Указанные новшества применяются при рассмотрении дел о банкротстве, возбужденных с 8 сентября 2024 года и ранее, при условии, что на указанную дату находящееся в ипотеке жилое помещение не было реализовано», – подытожили в ведомстве.

ИА «Орелград»