Пригородным перевозчикам выплатят 1 миллион рублей

За право получить субсидии придется сразиться в рамках конкурсного отбора.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области объявил о старте отбора на предоставление субсидии из областного бюджета. Деньги предназначены на возмещение части затрат на организацию гарантированного устойчивого функционирования регулярных пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам пригородного сообщения, в том числе по малоинтенсивным маршрутам и маршрутам с низким пассажиропотоком.

Финансирование обеспечено в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области». Прием заявок продлится с 21 по 25 октября 2024 года. Проведение отбора обеспечивается на странице государственной специализированной информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр». Участники отбора должны соответствовать обязательным требованиям. Их список в целом является стандартным.

Так, участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом или иноагентом, не должен находиться в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

Участник отбора не должен быть нелегалом – у него на руках должна иметься лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров. Кроме того, перевозчик должен работать на межмуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на основании заключенного с властями контракта. Одним из главных условий предоставления перевозчику субсидии является именно наличие действующего в отчетном периоде контракта. Перевозчик обязан приложить к заявке свой отчет о количестве обслуженных пассажиров.

Получателями субсидий могут быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую лицензию и работающие по маршрутам пригородного сообщения в пределах малых и средних городов Орловской области, а также на территориях муниципальных районов, в состав которых входят такие города. Кстати, достоверность поданных перевозчиками сведений будет проверяться сотрудниками департамента.

Департамент будет совершать соответствующие межведомственные запросы, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем. Непредставление или представление не в полном объеме документов, а также недостоверность информации, содержащейся в документах, могут стать поводом для отклонения заявки. Общий объем распределяемой субсидии составляет 1 миллион рублей. Размер субсидии по каждому субсидируемому маршруту будет определяться по формуле, учитывающей фактический объем работы перевозчика и стоимость 1 км работы автобусов по одному субсидируемому маршруту.

ИА «Орелград»