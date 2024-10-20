«Бунинка» откроет выставку в день рождения Бунина

На выставке будут представлены картины орловских художников.

Выставка произведений членов Орловской региональной организации «Союз художников России» будет работать с 22 октября 2024 года по 10 января 2025 года в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина. Она пройдет под названием «Бунинка. Иллюстрации к судьбе». Церемония открытия состоится 22 октября в 12:00, то есть в день рождения знаменитого писателя Ивана Бунина, первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе. Бунин получил ее за роман «Жизнь Арсеньева», описывающий события, происходившие в Орле.

В «Бунинке», подчеркивают, что выставка будет доступна читателям и в 186-й день рождения самой библиотеки, который она отметит 18 декабря. Художественная выставка «Бунинка. Иллюстрации к судьбе» – это совместный проект Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина и Орловской региональной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

«Вниманию посетителей будут представлены живописные работы Алексея Комова, Валерия Лукьянчикова, Владимира Овсиенко, Яны Патокиной, Алексея Плешкова, Александры Сокольской, Ольги Сорокиной – перечисляют организаторы. – На экспонируемых работах запечатлена библиотека им. И.А. Бунина и окружающее ее здание городское пространство в разные годы XXI века. Приглашаем насладиться яркой солнечной палитрой художников – членов Орловской региональной организации ВТОО «Союз художников России».

Тем временем в «Бунинке» открылась выставка «O. Wilde», приуроченная к 170-летию со дня рождения всемирно известного английского писателя Оскара Уайльда. Она будет доступна читателям по 31 октября 2024 года в отделе документов на иностранных языках Орловской областной библиотеки. Творчество Оскара Уайльда испытало сильнейшее влияние декаданса, но во многом выходило за его рамки, говорят организаторы. Уайльд возглавил эстетизм как литературное течение в Англии. Он проповедовал необходимость возрождения красоты в повседневной жизни.

На выставке представлена литература о жизни и творчестве Оскара Уайльда на русском и английском языках, а также его произведения. Самый знаменитый роман Оскара Уайльда называется «Портрет Дориана Грея». Он вышел в 1891 году и сразу стал образцом интеллектуального романа конца XIX века. Большую известность писателю также принесли его комедии «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным», «Женщина, не стоящая внимания», остросюжетные новеллы «Кентервильское приведение» и «Преступление лорда Артура Сэвила».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»