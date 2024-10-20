Во Мценске заменят теплосети старше 25 лет

Власти города актуализировали целевую программу.

Программа «Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории города Мценска» получила новую редакцию. Соответствующее постановление издала городская администрация. Основная цель программы – поддержание в нормативном состоянии инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, отработавших нормативный срок службы свыше 25 лет. Мероприятия запланированы на 2024-2027 годы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 81,534 миллиона рублей, в том числе 2,5 миллиона рублей из местного бюджета. Внешнее финансирование составит 79,034 миллиона рублей, причем уже в 2024 году его объем составит 24,945 миллиона рублей. В последующие годы Мценск будет получать из вышестоящих бюджетов более 18 миллионов рублей ежегодно.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы таковы: планируется замена участков тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы свыше 25 лет, она составит не менее 9,72 километра в двухтрубном исполнении. Замена участков сетей водоснабжения и водоотведения, отработавших нормативный срок службы свыше 25 лет, составит не менее 3,37 километра. Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения планируется выполнить протяженностью не менее 5,73 километра.

Еще одним целевым индикатором программы является увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, до 13 437 человек. По данным администрации Мценска, в связи с недостатком финансовых средств, предусмотренных в тарифах на услуги предприятий, планово-предупредительный ремонт объектов коммунального комплекса в нормативных объемах не выполняется. Он уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в несколько раз выше.

ИА «Орелград»