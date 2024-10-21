Экс-чиновницу из Должанского района заподозрили в растрате

21.10.2024 | 12:07 Закон и порядок, Новости

Она возглавляла администрацию сельского поселения.

Фото: ИА «Орелград»

Как пояснили в орловском Управлении Следственного комитета России, речь идёт об экс-главе администрации Урыновского сельского поселения. Дело возбуждено по статье «присвоение вверенного имущества».

Согласно текущей версии, в конце минувшего года орловчанка изготовила сомнительный договор. Сторонами в нём являлись администрация поселения и некий ИП, а предметом договора — работы по содержанию водонапорной башни, расположенной в селе Вышнее Долгое. При этом женщина внесла в документ заведомо ложные сведения о необходимости данных работ.

Чиновница сама поставила в договоре подписи за обе стороны. Затем ИП получил бюджетные деньги — около 28 тысяч рублей — и, выполняя просьбу орловчанки, перечислил их на её личный банковский счёт.

В настоящее время следствие по делу продолжается. Известно, что его возбудили по материалам, собранным Управлениями ФСБ и МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»


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