В Орле возбуждено новое дело по инциденту с ветераном СВО

Оно касается превышения должностных полномочий.

Такую информацию сообщили в орловском Управлении Следственного комитета России. Уточняется, что оно заведено по пунктам «г» и «е» части 3 соответствующей статьи (286 УК РФ).

Первое дело возбудили по статье «грабёж в особо крупном размере». Напомним, что в преступлении подозреваются сотрудники Госавтоинспекции. Накануне их заключили под стражу по ходатайству следствия и решению суда.

Как уточняют «Орловские новости», изначально были задержаны и допрошены трое инспекторов. Затем одного из них отпустили.

Речь идёт об особо крупном размере – сумма похищенного составляет 2 миллиона 660 тысяч рублей. По информации портала, ветеран СВО снял их со своего счёта, чтобы купить квартиру. Наличные лежали в пакете на переднем пассажирском сидении.

«По приоритетной версии следствия, один из сотрудников ДПС сел в машину к военному и забрал его деньги», – утверждает СМИ.

ИА «Орелград»