Объекты в Орловском округе испортили «Культурную среду»

Из-за задержек со сдачей региональный проект исполнен только на 68,3%.

Об этом на сегодняшнем заседании в администрации Орловской области рассказала руководитель регионального Департамента культуры Наталья Георгиева.

В текущем году общий объём финансового обеспечения данного проекта составляет 115,8 миллиона рублей. Пока что он исполнен лишь на 68,3%. Причина — два объекта в Орловском муниципальном округе.

Один — это Баклановский ДК, о котором уже много писали в СМИ и соцсетях. Также на объекте побывала делегация из облсовета.

Новый Дом Культуры в селе Бакланово должны были построить ещё в августе. Однако сроки отодвинулись, а цена работ выросла. Задание выполняет ООО «Стройкомплект».

Также в округе забуксовал ремонт Дома культуры в селе Новоселово. ООО «Аксодия» должно было завершить работы до 1 октября.

«Там оплата работ уже по факту исполнения, без авансирования», – уточнила Георгиева.

В свою очередь, губернатор Андрей Клычков потребовал от исполняющего обязанности главы округа усилить работу по данным объектам.

ИА «Орелград»