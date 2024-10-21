Глазуновскому техникуму обещали новую котельную

21.10.2024 | 15:47 ЖКХ, Новости, Образование

Правда, член правительства Орловской области затруднился назвать сроки.

БПОУ ОО”Глазуновский с.-х. техникум”

Вопрос о пуске тепла в учебном заведении на совещании 21 октября задала начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Орловской области Татьяна Сорокина.

«Глазуновской техникум у нас долго будет от электроэнергии отапливаться? Мы поднимаем этот вопрос с мая».

Член правительства Орловской области – руководитель департамента ЖКХ Сергей Латынин сообщил, что в связи с состоянием существующей котельной проработан вариант строительства новой – блочно-модульной.

«Предварительные расчеты произведены с привлечением специалистов», – проинформировал Сергей Латынин, но не уточнил, когда студенты перестанут мерзнуть.

Учащиеся в БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» переведены на дистанционный вид обучения.

ИА “Орелград”


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