Котельные «зависают» не только в Орле

Объект в Малоархангельске идет с претензиями и просрочками.

“Контакт закончился, принимаем все меры, прокуратура подключена, котельная заказана”, – заявил представитель администрации муниципалитета на заседании правительства региона 21 октября. Однако, когда объект введут в строй, не известно.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет средств специального казначейского кредита и реализации региональной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на 2024 год было предусмотрено 640,9 млн рублей. Строительство котельной в Малоархангельске «под ключ» – один из фрагментов программы. Судя по ГИС «Закупки», московская компания ООО «Мастерок», контракт с которой заключен в апреле, получила 6,8 млн рублей в качестве аванса. Уже трижды, начиная с августа, направлялись претензии за просрочку обязательств.

Общая цена контракта – 22 668 750 рублей. Строительно-монтажные работы должны были быть завершены до 14 октября.

ИА “Орелград”