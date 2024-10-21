В Орле объявили о завершении коммунальных работ на Полесской

21.10.2024 | 15:43 ЖКХ, Новости

Об этом сообщили в филиале АО «Квадра» – «Орловская генерация».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Здесь, на перекрёстке с улицей Сурена Шаумяна, монтировали участок магистрального трубопровода. Работы велись в рамках реконструкции участка тепловой сети.

Как пояснили в «Квадре», все ограничения для потребителей, связанные с теплом и горячей водой, сняты с 17 часов 20 октября. «Работы по благоустройству на данном участке будут продолжены», – подчеркнули в компании.

Напомним, соответствующие ограничения по дорожному движению вводились на Полесской по 15 октября, однако процесс несколько затянулся.

Ранее, 18 октября, «Квадра» объявила, что завершила ремонт, который шёл в Трамвайном переулке (на перекрёстке с улицей Пушкина).

ИА «Орелград»


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