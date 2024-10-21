Интенсивность атак БПЛА на Орловщину снизилась

Этой ночью над Орловской областью сбили только один вражеский беспилотник.

Информацию сообщили в Министерстве обороны России. Задачу выполнили с помощью дежурных средств ПВО.

По итогам предыдущей ночи, с субботы на воскресенье, Минобороны сообщало о 18 БПЛА, сбитых над территорией Орловской области. Это же количество подтвердил губернатор Андрей Клычков. Затем в 11:47 воскресенья в регионе уже во второй раз объявили ракетную опасность. Ровно в полдень её отменили.

Как пояснил в соцсетях командир народной дружины «Бригада Катукова» Денис Орлов, дроны по нашему региону запускают из Сумской области Украины. «Это, кстати, прямо ну очень недалеко», – отметил военнослужащий.

Также губернатор Клычков поднял тему безопасности на сегодняшнем заседании региональной администрации. «Особый акцент — по оповещений и по работе УК по предоставлению мест для укрытий. Это не праздный вопрос», – отметил он.

Глава региона попросил чиновников «подготовиться» и предоставить необходимые материалы для последующего рассмотрения. Завтра вопросы безопасности обсудят на заседании регионального оперативного штаба.

ИА «Орелград»