Орловская «Голубка» заинтересовала Мизулину

21.10.2024 | 11:00 Новости, Общество

Глава Лиги безопасного Интернета направила материалы об орловской треш-стимерше в МВД.

Фото: ИА «Орелград»

Екатерина Мизулина написала об этом в своём телеграм-канале.

По её словам, орловчанка Вера, известная в сети под псевдонимом «Голубка», на своих стримах неоднократно нарушела закон. Мизулина утверждает, что женщина «глумится над памятником «Родина-мать», распространяет порнографию, разжигает межнациональную рознь». Как минимум некоторые такие действия выполняются за деньги – как задания от зрителей.

Также в Лиге безопасного интернета рассказали, что орловчанке помогает модератор из Киева, о чём она сама заявила на одном из стримов. На данный момент общественники отправили собранные материалы в полицию с просьбой провести проверку.

Широкая общественность узнала об орловской «Голубке» этим летом — в связи с другой историей. Женщина пострадала в результате нападения своих «коллег», других известных треш-стримеров из Орла – Максима и Шашика. Инцидент произошёл в прямом интернет-эфире.

ИА «Орелград»


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