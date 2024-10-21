На Орловщине водителям выписали штрафы на 475 миллионов рублей

Примерно две трети указанной суммы нарушители уже заплатили.

В Орловской области за девять месяцев 2024 года сотрудниками полиции в целом, с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений, было выявлено 628,1 тысячи административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Вынесено 619,2 тысячи постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 474,9 миллиона рублей. Из них взыскано штрафов на сумму 311,8 миллиона рублей.

Такие данные приводит региональное Управление МВД. В ведомстве также раскрыли статистику дорожно-транспортных происшествий. За прошедшие три квартала количество учетных ДТП снизилось на 4,8 процента по сравнению с показателем прошлого года. В результате аварий 45 человек погибли и 612 человек получили ранения. Неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 129 ДТП, в результате которых 184 человека получили ранения различной степени тяжести, а 16 человек погибли.

На автотрассах федерального значения произошло 117 ДТП, на других автодорогах вне городов и населенных пунктов – 168. По вине нетрезвых водителей на территории региона было совершено 51 дорожно-транспортное происшествие. Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 1003 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автомашиной в нетрезвом виде возбуждено 114 уголовных дел.

«Во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, владельцами автодорог и предприятиями дорожного комплекса реализуются комплексные меры, направленные на снижение аварийности на дорогах области», – отметили в УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»