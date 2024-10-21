В Орловской области ожидают роста инвестиций

За ближайшие три года объемы вложений вырастут более чем на четверть.

Руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев выступил на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. Он рассказал о прогнозе социально-экономического развития Орловской области на 2025 и на плановый период 2026-2027 годов. Этот документ касается и инвестиций. Из него следует, что благодаря реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона в ближайшие годы ожидается положительная динамика привлечения инвестиций в основной капитал.

Среднегодовой темп роста объема инвестиций за период с 2025 по 2027 годы областные власти оценивают в 102,7 процента. По их прогнозу, объем инвестиций в основной капитал в 2027 году составит порядка 82,8 миллиарда рублей, что по отношению к 2024 году в действующих ценах составит 127,9 процента. В среднесрочной перспективе наибольший объем инвестиций прогнозируется в таких секторах экономики, как сельское хозяйство и обрабатывающие производства. Вложение инвестиций в основной капитал будет осуществляться за счет собственных средств и привлеченных источников. В текущем году доля собственных средств составит порядка 55,5 процента от общего объема инвестиций – по крупным и средним организациям.

Согласно оперативным данным, в Орловской области на развитие экономики и социальной сферы области за январь-июнь 2024 года за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций и предприятий было использовано 22,702 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. Данный показатель на 21,8 процента в действующих ценах и на 10,8 процента в сопоставимых ценах превышает уровень аналогичного периода 2023 года. Такие данные приведены в свежем выпуске бюллетеня о социально-экономическом положении Орловской области, опубликованном на сайте регионального правительства.

Для сравнения, за весь 2023 год в экономику и социальную сферу региона было направлено 58,4 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, что составляло лишь 96,5 процента к уровню 2022 года в фактически действующих ценах и 88,3 процента в сопоставимых ценах. В правительстве Орловской области отмечают, что повышение инвестиционной активности является наиболее эффективным инструментом обеспечения устойчивого роста региональной экономики.

«Инвестиции дают импульс к преодолению научно-технического отставания, созданию новых производственных фондов, формированию современных организационно-экономических институтов и рыночной инфраструктуры, – следует из прогноза. – По прогнозной оценке, в 2024 году за счет всех источников финансирования будет освоено 64,8 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, что составит 111 процентов в действующих ценах и 101,7 процента в сопоставимых ценах к уровню 2023 года».

ИА «Орелград»