Налоги иностранцев и россиян уравняют в Орле

Правительство определилось с коэффициентом, отражающим региональные особенности рынка труда.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области подготовил проект Закона Орловской области «Об установлении на 2025 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда». Подобный закон утверждается ежегодно. На заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов его представил заместитель руководителя департамента Анатолий Каверин.

Законопроектом предлагается установить на 2025 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда в размере 2,5. По мнению авторов инициативы, это позволит приблизить величину налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц, уплачиваемого российскими гражданами. Из пояснительной записки следует, что принятие законопроекта будет способствовать равной налоговой нагрузке в 2025 году на иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, и работающих россиян.

«Проект Закона Орловской области «Об установлении на 2025 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда» направлен на реализацию Орловской областью полномочий по правовому регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации», – следует из документа. В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется право привлекать к трудовой деятельности иностранцев – на основании патента, в порядке, не требующем получения визы.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ для таких иностранцев предусматривается механизм расчета фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц. На период действия патента они устанавливаются в размере 1200 рублей в месяц и индексируются на установленные на соответствующий календарный год коэффициент-дефлятор, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.

В основу расчета коэффициента, который будет предложен облсовету, легли: прогнозная величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Орловской области в 2025 году – 59 430 рублей; прогнозная величина налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13 процентов, – 7725,9 рублей в месяц; размер фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами за период действия патента – 1200 рублей в месяц; прогнозный коэффициент-дефлятор по налогу на доходы физических лиц, на 2025 год – 2,594.

Размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в 2025 году был рассчитан по простой формуле: авансовый платеж в сумме 1200 рублей был умножен на коэффициент-дефлятор в размере 2,594. Получилось значение 3112,8. Затем на него поделили прогнозную величину налога на доходы физических лиц, то есть 7725,9 рублей. В результате был получен коэффициент в размере 2,5. В случае принятия проект депутатами облсовета закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

ИА «Орелград»