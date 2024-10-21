Слизовский назвал «нормальным» раскрытые осенью крыши

«Ситуация там вполне рядовая», – заявил глава орловского Фонда капремонта.

В минувшую пятницу на заседании профильного комитета облсовета заслушали информацию о ситуации с капитальным ремонтом домов №127 и 247 по улице Комсомольской в Орле. Директор РФКР Владимир Слизовский проинформировал, что в Фонд жалоб не поступало.

«Ситуация там вполне рядовая, нормальная, – заявил Слизовский. – На 247-м кровля уже сделана под металл. Металл пришел на объект, начинают с завтрашнего дня уже монтировать. Протечек не было. Отопление работает, все нормально. По 127: там дом самый большой – это угловой дом на ЦНТИ. Также отопление запущено, слава богу, все работает. Кровля под металл сделана на 90%. В процессе работы было залито три квартиры, незначительно. Две квартиры залито при пуске отопления. УК со строителями разобрались. Тем не менее к нам в Фонд жалобы не поступали. Следовательно, это говорит о том, что управляющая компания и наши подрядчики оперативно решили вопросы с собственниками данных квартир», – пояснил Владимир Слизовский.

На раскрытые осенью крыши обратил внимание ОНФ. К “фронтовикам” с жалобами обратились местные жители. Капремонт стоит 40 и 19 млн рублей. На 127 доме работает ООО СКФ «Арго», на 247 – ООО «Руфстрой». Работы должны завершить в текущем году.

ИА “Орелград”