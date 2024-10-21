Орловцам пообещали краткосрочное потепление

В следующие два дня температуры вырастут.

Об этом рассказали в Орловском гидрометцентре.

Причиной тому является солнечный антициклон. В то же время близится атмосферный фронт, который принесёт в наш регион осадки в виде небольших дождей — правда, не повсеместно.

Так, именно в Орле ближайшей ночью ожидают до + 4 градусов, во вторник в дневное время — до + 14. В ночь на среду станет ещё теплее (от + 5 до + 7), а днём 23 октября прогнозируется от + 13 до + 15. Также в городе пройдёт небольшой дождь.

Однако затем показатели снова упадут. В ночь на четверг похолодает (ожидается от + 3 до + 5), 24 октября днём будет от + 9 до + 11.

Всё это время ветер будет дуть с запада примерно с одной и той же скоростью (от 2 до 7 метров в секунду ночью и где-то от 6 до 13 метров днём). Исключением станет ночь на четверг, когда показатели значительно усилятся (до 6-11 метров в секунду).

ИА «Орелград»