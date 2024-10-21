Орловский школьник неудачно пошутил с МЧС

21.10.2024 | 13:53 Новости, Происшествия

Мальчик сделал ложное сообщение о лесном пожаре.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в Управлении ведомства по Орловской области.

Известно, что ребёнок живёт в Ливенском районе и учится в четвёртом классе одной из местных школ. Мальчик вместе с другом гулял после уроков, заметил таксофон и решил воспользоваться им.

Юный орловчанин набрал номер службы спасения и сообщил о мнимом лесном пожаре, который якобы происходит у села Воротынск.

Инспекторы государственного пожарного надзора оперативно вычислили «шутника». Затем сотрудники МЧС вместе с сотрудниками полиции провели беседы с обоими мальчиками, а также с их родителями.

«За сделанное мне стыдно, почему я позвонил, не знаю, но больше так точно не буду делать», – оценил свой поступок школьник.

Впрочем, судя по всему, профилактическими беседами дело не ограничится. В МЧС предположили, что, скорее всего, главного «шутника» поставят на учёт в отделении по делам несовершеннолетних местного ОМВД, а его родителей привлекут к административной ответственности. Решение будет принимать уполномоченная комиссия.

ИА «Орелград»


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