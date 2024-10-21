Орловские коровы оказались слишком свободными

21.10.2024 | 12:51 Закон и порядок, Новости

На фермах по разведению крупного рогатого скота не оказалось необходимых защит.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Нарушения выявили в текущем месяце. Выездные обследования проходили в отношении ООО «Русь» (Урицкий район), АО «Богодухово» (Свердловский район) и КФХ «Озерки» (Покровский район).

Оказалось, что на фермах КРС данных предприятий нет дезинфекционных барьеров, а также обычных ограждений. Это создаёт угрозу заноса опасных заболеваний.

Пока что юридическим лицам объявлены официальные предостережения о недопустимости нарушения соответствующих правил. Также ведомство выдало им требования об устранении нарушений.

ИА «Орелград»


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