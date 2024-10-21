На Орловщине здание «Газпрома» хотят построить на памятном месте ВОВ

Во время Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь, уничтоженный фашистским авианалётом.

О проблеме в своих соцсетях рассказал Владислав Числов, лидер орловского отделения ЛДПР, заместитель председателя областного Совета народных депутатов, председатель комитета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям.

Территория (общей площадью около 10 соток) находится в посёлке Верховье. В годы Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь, который разбомбила авиация фашистов. Сотни погибших похоронили тут же. В 2014-м году состоялось перезахоронение.

Сейчас рядом с участком установлен памятный знак бойцам, погибшим за освобождение поселка во время Великой Отечественной войны. Также непосредственно на территории бывшего госпиталя ещё в середине нулевых местные жители своими силами создали памятный сквер — посадили небольшие ели. За деревьями систематически ухаживают – тоже сами жители райцентра.

На данный момент эта земля оформлена для продажи на конкурсе. Ожидается, что там должны построить здание компании «Газпром газораспределение».

«То, что происходит, на самом деле, аморально, непатриотично — не то слово. Не может быть таких ситуаций вообще, не должно быть», – прокомментировал ситуацию Числов.

По словам лидера орловского отделения ЛДПР, сквер, разбитый жителями, должен быть в приоритете над запросами коммерческих организаций. Почему местное руководство не смогло подыскать для тех же целей другой участок, не имеющий такого исторического значения — не вполне понятно.

Владислав Числов пообщался и с главой посёлка Верховье (эту должность занимает Марина Величкина). Чиновница считает, что проблемы нет, так как погибших перезахоронили, и их останки теперь находятся в другом месте. Также она невысоко оценила внешний вид елей, посаженных жителями райцентра.

ИА «Орелград»