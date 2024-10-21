Сотрудника РЖД оштрафовали по требованию прокурора

Должностное лицо нарушило порядок рассмотрения обращения граждан.

Орловская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан работниками Курской дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД». В результате был выявлен «факт непринятия мер к полному, объективному и всестороннему рассмотрению обращения заявителя в установленный законом срок». По мотивам проверки в отношении заместителя начальника Курской дистанции гражданских сооружений было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

«Постановлением мирового судьи он признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, – сообщает Орловская транспортная прокуратура. – После вмешательства прокуратуры доводы заявителя рассмотрены и ему дан ответ».

Тем временем администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала отчет о работе с обращениями граждан, поступившими в третьем квартале 2024 года. Всего поступило 2244 письменных обращения, что на 11,6 процента меньше, чем было годом ранее. Коллективных обращений поступило 62, или 2,8 процента от общего количества. Для сравнения, в третьем квартале 2023 года их было 65, или 3,5 процента. От жителей областного центра в адрес губернатора и членов регионального правительства поступило 560 обращений, или 25 процентов от общего числа.

«По социальному составу обратилось за указанный период, в том числе, инвалидов по общему заболеванию – 70, многодетных и одиноких матерей – 18, участников боевых действий – 13, – информирует администрация губернатора и правительства Орловской области. – В третьем квартале 2024 года с учетом установленных сроков рассмотрено 1893 письменных обращения, из них 623, или 32,9 процента, поставлены на контроль губернатором, его заместителями, руководителями департаментов. 167 обращений рассмотрено совместно с органами местного самоуправления, с выездом на место – 10. Решено положительно 358 устных и письменных вопросов».

ИА «Орелград»