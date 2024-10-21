В орловском правительстве Ирину заменили на Ирину

21.10.2024 | 10:32 Важное, Новости, Образование

Должность Проваленковой заняла Патронова.

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О назначении стало известно на сегодняшнем заседании в администрации Орловской области. Новость сообщил губернатор Андрей Клычков.

Ирина Патронова, ранее возглавлявшая областной департамент образования, стала заместителем губернатора в Правительстве Орловской области по внутренней политике, а также представителем губернатора в областном Совете народных депутатов.

Последний год этот пост занимала другая Ирина — Проваленкова. Однако в июне её назначили главным федеральным инспектором Липецкой области и перевели на работу в соседний регион.

Исполнять обязанности главы департамента образования пока что будет Татьяна Патова, которая руководит в этом подразделении управлением региональной образовательной политики. Она будет совмещать старую и новую должности.

ИА «Орелград»


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